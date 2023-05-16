王振復在三立八點台劇《天道》中雖從小就受盡父親的栽培，卻始終達不到父親所期待的「虎父無犬子」，討論度很高。日前他拍攝一場與謝承均打拳的劇情，前一晚拍到凌晨4點，休息2小時後早上6點又出發化妝，形容自己像是「人在魂不在」。不過一到拍攝現場就人來瘋，振奮自己的精神。

王振復（左）和謝承均劇中火花四射。（三立提供）

平時王振復就很注重運動，也有學過拳，對自己的運動細胞頗有自信，拳擊戲最大的難度反而是台詞，他和謝承均得輪流說且台詞都很長，又得持續拳擊動作，「有時出拳要講台詞，不出拳也要講台詞，所以拍攝時很容易忘詞，真的很困難，這一場戲就大概拍了快5個小時。」

王振復劇中和曾智希是兄妹，身為家中老么的他很渴望有弟弟或妹妹，所以趁著這部戲讓他過足當哥哥的癮，「謝謝這部戲，可以讓我好好發揮『妹控』的角色。」這次復出演戲，左鄰右舍都很捧場，媽媽也像「助選員」，要鄰居支持，他也得知許多大學生、年輕族群都支持《天道》，開心表示：「再累都值得啦。」