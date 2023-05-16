新竹台大分院於16日中午12時在生醫醫院竹北院區舉辦「醫•樂響宴-愛在五月天」十興國小弦樂團公益演奏會，希望藉由這場醫與樂的結合響宴，讓到醫院就診正與病魔對抗的病人、陪伴的家屬及堅守崗位守護病人健康的工作同仁，都能在寧靜的午後，停下腳步，坐在大廳享受弦樂帶來的平靜一刻。

十興國小弦樂團在生醫醫院竹北院區演奏的曲目，除了一般樂團的古典樂曲，還包含現代樂、搖滾、爵士樂等曲風，十分多元。這次醫•樂響宴中，十興國小安排了Mayday Classics組曲，希望在高年級孩子畢業前的溫馨五月，藉由美妙的音樂療癒新竹台大分院每一位病人、家屬及工作人員的心。

新竹台大分院院長余忠仁表示，「再忙、再累，也別忘了休憩一下」是醫院舉辦醫•樂響宴活動的初衷，與各界的公益團體合作，除了是實踐營造健康職場的使命外，也期盼透過提供表演的舞台，打造友善的就醫環境，以及落實本院敦親睦鄰、深耕社區的理念。這次十分感謝十興國小蒞院演出，為大家帶來如此精彩的表演，新竹台大分院也會持續努力守護民眾身心靈全方位的健康。

十興國小弦樂團成立於2008年，為新竹縣第1所成立的國小弦樂團，校長徐發斌表示，這次到新竹台大分院表演是非常有意義的活動，學生們藉由參與公益演出，將音樂從演奏廳帶到醫院，走入人群，讓悠揚的旋律拉近彼此的心靈。