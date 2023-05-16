教育部日前舉行「2023年全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展」計1362件作品報名、147件進入決賽，競爭激烈，朝陽科技大學休閒事業管理系學子脫穎而出，奪得家政餐旅食品群第1名及佳作，另視覺傳達設計系學子獲動漫互動多媒體群第3名，表現十分優異。

拿下第1名的作品「銀養樂活-溯源黑米榖物商品創新研發」，為朝陽科大休閒事業管理系學生團隊，選用富含大量花青素、調節免疫力及消除自由基，且通過朝陽農產加工驗證中心檢驗合格的溯源黑米，開發出8項黑米穀物創意產品，以減醣飲食「低碳水化合物」為訴求，達成SDGs消除飢餓、健康福祉永續發展目標。

朝陽科大指導老師陶冠全表示，休閒事業管理系學子組成「食安青年軍」，除為食安把關，也長期協助社會關懷及銀髮營養教育及膳食料理的推動，廣受肯定。獲獎的溯源黑米榖物商品創新研發，未來將設立中央廚房及展示店，並透過社群媒體，與農企業合作推廣，發展六級化產業創新。

朝陽科大休閒系學子結合運動器材及數據分析，研發可運用於智慧健身房之系統，榮獲佳作。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

另榮獲佳作的「建立以感測器評估器械型健身動作正確性之標準化系統」作品，則結合SPOZ運動健康養成系統，將感測器安裝在固定式健身器材進行訓練，健身者連接APP，沒有教練也可透過數據分析，修正錯誤的健身動作，增加了實用性及便利性。

指導老師毛祚彥指出，隨著後疫情時代運動產業復甦，休閒事業管理系學生將專題研發成果，運用於「智慧管理」與「永續發展」為基礎的運動場域，結合全台大專校院首創「朝陽智慧AI無人健身房」成為時下熱門新選擇。

榮獲動漫互動多媒體群第3名的3D動畫作品「Padre （父親）」，由朝陽科大視傳系學生團隊製作，風格細膩受評審青睞。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

獲得動漫互動多媒體群第3名的作品「Padre （父親）」由視覺傳達設計系學生製作，描述父子親情故事的全3D動畫短片，水都威尼斯為背景呈現義式華麗渲染風格。指導老師黃俊明說，為培訓學生動畫製作能力，規畫一系列完整動畫課程，包括人物素描、3D數位建模、3D角色綁定動畫、3D渲染、手繪、停格動畫等。

朝陽科大指出，近年來積極投入AI藝術、VR、AR等課程；並提供24小時不打烊的「動畫實驗室」、「停格動畫實驗室」及全國最完整的VR電腦教室，視傳系的動畫作品在國內外影展中屢獲佳績，未來將培養以文化視野與社會關懷為本，具備創新思考、數位應用之視覺設計專業人才，在設計領域發光發熱。