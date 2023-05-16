2023年國中教育會考將於20、21日登場，新竹縣共有5775名考生，而今年因應學生人數增加，新增六家高中考場，規畫20間一般試場與2間特殊試場。新竹縣長楊文科特別在考前祝福考生，掄元奪魁、金榜題名。

今年國中會考竹苗區預計有1萬5734名考生，新竹縣則有5775名考生，分別在新竹高中、竹東高中、關西高中、竹北高中、義民高中、六家高中、湖口高中與仰德高中等8所考場學校應考，其中因應新竹縣學生人數自去年的5634人增加至今年的5775人，並降低各考場負擔，新增六家高中考場，規畫提供20間一般試場及2間特殊試場，分散竹北地區考場負擔，讓學生在較低的應考人數密度下就近應考。

楊文科提醒，因應國內疫情趨緩，過去有關會考疫情應變措施大致回歸疫情前規定，包括取消憑證進入考場、體溫量測及疫苗施打規範，也不提供口罩及隔板（可自備）。本次考試開放COVID-19篩檢陽性及中重症考生應試，若考生有上述情況與調整至第2類備用試場或醫療場所應試的需求，不用提供篩檢證明，可自5月16日起向考區試務會（竹東高中）申請「突發傷病及懷孕考生應考服務」。

因應天氣炎熱，為紓解學生考試壓力及即時補充電解質，縣府將贈送運動飲料給考生及陪考師長，並預祝所有考生都能「掄元奪魁、金榜題名」。同時，也提醒考生及家長做好個人防疫措施，考試當日提早出門，提早準備各項應試用品，調整生活作息、穩定心情，以最佳狀態上場。

為營造安心應試環境，經新竹縣、新竹市與苗栗縣3縣市討論後，決議應考學生比照疫情期間，節間休息為開放在原試場、原座位休息、溫書及用餐，休息時間使用手機後務必在考前關機，並放置臨時置物區。中午在原試場、原座位用餐時，應保持適當距離並減少交談，可自備隔板使用。口罩則採自主配戴，建議以素色、無印刷字樣為主。今年也開放家長進入考場學校陪考，但建議篩檢陽性家長不宜陪考，各國中也會組成考生服務隊提供協助。

為讓考生安心應試，縣府從去年12月底即針對交通秩序維護、考場周邊暫停施工、慶典廟會活動柔性勸離、避免鄰里廣播、考場內外清掃消毒、大眾運輸加開車班疏運，以及維持穩定供電供水等事項，函請縣內各單位配合辦理。