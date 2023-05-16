第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日將在台北小巨蛋登場，16日公布入圍名單，MC HotDog熱狗、熊仔、吳青峰、HUSH、鶴、趙雷入圍最佳華語男歌手獎，徐佳瑩、洪佩瑜、郁可唯、A-Lin、戴佩妮、劉柏辛入圍最佳華語女歌手獎。

吳青峰曾獲金曲歌王，今年再度以《馬拉美的星期二》入圍歌王，並角逐專輯、製作人等7項大獎，他說：「託星期二的福，看到君豪跟柳沢導演的名字很開心。」

MC HotDog熱狗曾奪下金曲最佳專輯獎，出道23年的他首度叩關金曲歌王，坦言得知入圍時其實才剛起床，霸氣說：「心如止水，沒什麼特別的感覺 ，我又不是被嚇大的。」一看到入圍名單後，更幽默自虧，「『最佳華語男歌手』我應該是來陪榜，沒希望了。」

熱狗除了入圍歌王，歌曲〈NFT〉也入圍金曲「最佳作詞人」，開心喊：「真的很屌，希望能讓更多知道這首歌。」

熊仔首度入圍金曲歌王，開心說：「可以跟狗哥（熱狗）一起入圍華語男歌手很榮幸。」他很期待屆時見到熱狗，「他是很照顧我的前輩，其他入圍者作品也都很厲害。因為之前當過金曲評審，所以對於獎項得失心沒有那麼重，自己心中最踏實的還是下一張專輯，希望可以更厲害，會把注意力放在下一張專輯。」

而HUSH曾連莊獲得兩屆金曲作曲人獎，首度入圍歌王，他說：「感覺創作歌手這個身份，歌手的部分也被看見了，非常非常感謝，也很開心。」