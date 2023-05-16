李怡庭日前在台大研討會上指出，去年我國CPI年增率為2.95％，但根據歐洲央行（ECB）研究，若房價納入CPI編制，CPI會增加0.3至0.4個百分點，建議台灣央行應編製更多元的物價指數，幫助貨幣決策上更全面考量。 央行16日提出3大論點反駁，其一，房價並非CPI衡量範圍，居住服務價格（例如房租）才會納入CPI編算。央行強調，CPI是衡量一般家庭購買「消費性」商品與服務的價格變動情形，一般住宅市場房價屬資產價格，並不會納入CPI衡量，住宅提供的居住服務成本如「房租」才會納入CPI。

央行也說明，房租則可分成租屋者支付之「實際市場住宅租金」與「自有住宅設算租金」（OOH），CPI若將上述兩者同時納入，較能反映實際的居住服務成本。

其二，央行指出，我國主計總處與美、日、英等多數國家均已將「自有住宅設算租金」納入CPI統計，但目前歐元區並未將「自有住宅設算租金」納入其CPI（即調和消費者物價指數（HICP））統計。

央行表示，主要國家統計機構編製CPI，均已將「實際市場住宅租金」納入；至於「自有住宅設算租金」，大多數國家則分別以不同的估算方法納入，例如台灣、美、日、英等多數國家採租金等值法；加拿大、瑞典、冰島等部分國家採使用者成本法；澳洲、紐西蘭等少數國家採淨取得法；愛爾蘭等極少數國家採支付法。至於韓國及歐元區等則未納入。

其三，央行提到，歐洲央行（ECB）等單位於十多年前開始合作研議，將「自有住宅設算租金」納入其HICP（即HICP加上OOH），但一直到近年才發布試編結果，且仍存在若干問題尚待釐清。例如目前歐元區對自有住宅成本的衡量，尚未能將資產性質（土地價格）與消費性質（房屋價格）做適當的分離。

央行也說，歐元區自有住宅成本屬季度資料、延遲較久，若將其納入HICP計算，不利通膨指標的即時性。因此，試編結果尚未被正式採用；HICP目前仍是ECB的貨幣政策主要參考指標。