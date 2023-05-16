全球科技業裁員風暴，英國電信巨頭Vodafone周二（16日）宣布，未來三年計畫裁撤1.1萬名員工。消息公布後，股價一度下跌逾4%，目前跌幅加劇，下挫超過6%。

CNN報導，Vodafone聲明指出，裁員影響包括英國總部，以及其他地區的業務。執行長Margherita Della Valle表示，「公司表現不夠好，將簡化組織，消除內部複雜性以重振競爭力。」

Vodafone曾是全球最大行動電信業者，2000年收購德國工業集團Mannesmann，創下有史以來最大規模跨境交易，交易金額超過1900億美元。目前Vodafone在全球21個國家經營有業務，並與其他46個地方的當地運營商簽訂合作協議。

根據其最新年報顯示，Vodafone全球擁有10.4萬名員工，除了總部英國，亦是德國、西班牙及非洲部分地區的主要行動網路業者。

Margherita Della Valle表示，在主要市場與對手競爭，公司表現仍不夠好，而這與客戶體驗息息相關。Vodafone股價已經下跌至20年新低，她提到，公司股價過去一年已經重挫約28%。

根據就業人數追蹤網站「layoffs.fyi」數據顯示，今年迄今已有約688家公司裁員，目前僅Q2，人數已經高達192722人，逼近20萬大關，超越去年全年約16萬人。