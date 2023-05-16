新北、桃園、新竹22名員警2018年至2021年涉嫌勾結代辦業者開立不實吊銷罰單，讓違規車輛繳清罰款，至監理單位重新驗車請領新的牌照後，還魂上路，圖利代辦業者和車主4億餘元，並從中收賄。新北地檢署今依貪汙治罪條例起訴。

新北地檢署去年6月偵辦該案，新北地檢署檢察官楊唯宏指揮新北市調處、新北市警局，搜索新北多處派出所。

檢方指出，汽車業務代辦業者發覺實務上「吊銷」處罰效果重於「吊扣」，只要車主因車輛未懸掛大牌、使用他牌或牌照在吊扣期間行使，遭警方開單裁處吊銷牌照，即因牌照已吊銷無從吊扣，可逕行驗車後重新申請牌照上路，因此刻意勾結員警，鑽≪道交條例≫漏洞，獲得高額代辦費用。

車主只要未懸掛車牌、停車後拆卸牌照、未實際行駛車輛到舉發現場，再由勾結員警不實攔停舉發，當員警未依規定禁止車輛行駛或移置保管時，車主就可依交通法慣例，重新驗車申領新牌照上路，免除3到6個月的吊扣，另外，代辦業者有時也會傳送車籍資料或車輛照片給員警開單。

檢調查出，板橋信義所廖姓警員、桃園大安所周姓員警分別向業者收取每輛5000元、每輛1000元的賄款，另20名員警雖未收受賄款，檢方也以iRent租車的租金收費標準，以平均每小時290元對上車主免除吊扣的時程計算，若吊銷3個月圖利費用為26萬餘元，吊銷6個月為52萬餘元，22名員警圖利總金額為4.7億餘元。

不過，有10名員警在偵查時否認犯行，另有12名員警坦承犯行，檢方指出，認罪員警均曾自白或部分自白，犯後態度尚可，建請法院予以適度量刑。另外，有15名代辦業者、1名台北監理所委託汽車代檢廠檢驗員也被依貪汙治罪條例起訴。