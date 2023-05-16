邵雨薇一路跌跌撞撞終於找到對的人。（ELLE提供）

邵雨薇認為的幸福就是相處的每一刻都是真實的。（ELLE提供）

邵雨薇為時尚雜誌拍攝披上時髦婚紗，她自認愛情中理性凌駕感性，不會流露太多的情感，但隨著年紀增長， 她越來越想表達自己的情感，即使當下有點瘋、有點丟臉，甚至有點不好意思，但她不想後悔，相信只要真心表達，無論結果如何，都是好的，「當我的理性跟感性拔河的時候，大部分時間還是理性比感性多，我會問自己：『我的感性那一面收到哪裡去了？』有時候看著太理智的自己，有點陌生。」

小時候的她，談起戀愛非常做自己，不管別人怎麼想，甚至有時候寧願跟朋友約，也不跟男朋友見面，覺得談戀愛很容易，不懂得珍惜。但是長大後，她漸漸明白愛情得來不易，於是她更懂得珍惜，真心對待感情，即使跌跌撞撞，她依然相信愛情，「雖然不一定天長地久， 但當下的每一刻去相信他，真心實踐我們彼此的愛意，就蠻好的。」

愛情路上的一路走來，她體認要找到自己的Mr. Right，首先最重要先理解自己想要什麼，「以前年紀比較輕，不清楚自己到底在追求什麼？有點盲目撞來撞去。到後來，開始認識了自己之後，特別是30歲之後是我的人生轉變期，我開始從家人身上找回安全感，不再讓戀愛成為安全感的唯一來源。」

邵雨薇坦承過去跟家人的感情較為疏遠，因此談戀愛才會有安全感，「當我面臨感情空窗期，會讓我很崩潰，這樣非常不健康。」30歲之後，她跟家人修復關係，變得親近，從家人身上獲得滿足與安心，了解無論發生什麼事，家人都會給予自己溫暖的陪伴。

工作忙碌的她，非常懂得讓愛情常保新鮮，邵雨薇說：「我的個性就是喜歡嚐鮮的人，我喜歡學習很多東西，例如：我雖然不懂藝術，但是跑去看畫，了解背後的故事與歷史，讓自己維持新鮮，跟另一半聊天的話題也很新鮮。」

因為吳慷仁也是這樣的人，所以保持新鮮的過程當中，用不同的生活體驗和彼此分享，或是帶著彼此一起體驗，這就是她的愛情保存新鮮的方式。對現階段的她，幸福就像愛情一樣，當下覺得幸福就是幸福，每一刻都是真的，努力維持著，幸福就是快樂吧。

對新人來說，理財也是非常重要的一環。而邵雨薇是一個很有賺錢頭腦的女生，年輕時就懂得透過網拍來增加自己的多元收入。她分享不同階段需要有不同的理財方式，「當我是小資女的時候，要先算清楚能花多少錢，當時即便我很窮，還是每個月存兩千元儲蓄險，讓自己未來財務上有安全感。」

現在的她，也執行存股計畫，希望未來可以領股利當零用錢。所有新嫁娘都該學起來聰明理財，未來步入婚姻，有了寶寶，也還是可以讓自己有額外的收入來源。最近也開始買畫的邵雨薇，把藝術當成興趣也是投資，「我剛開始理解藝術，沒有以賺大錢做考量，不會當成一個生意，雖然藝術有價，但也是無價的存在，至少現在買自己喜歡的東西，把錢錢變成喜歡的樣子，投資快樂的心情，也算是一種投資！」

邵雨薇給適婚年齡仍單身的女性的話，「我覺得結婚不是終點，不需要太過於執著這兩個字或這一張紙，我覺得那種陪伴，是當妳身邊有一個非血緣關係，可是妳卻非常珍惜的人，那就是家人。這兩字特別用力抓住太沉重。珍惜，妳現在心中所認定的家人與愛人，就夠了。」