一名女網友說平時只有假日才能和丈夫相處，但每次要出門約會時，婆婆就要求她順便帶著讀高中的外甥一起去吃飯，她崩潰說想要兩人世界，「外甥有自己的父母，他的飲食起居是他父母的責任」，但婆婆仍強迫她帶著外甥約會，讓她想要提離婚。

該女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，她與丈夫平時是「假日夫妻」，只有假日才有時間相處，但他們周末想要單獨約會時，婆婆就會要求帶著小姑的兒子，她事後崩潰發文說只想要兩人世界「外甥有自己的父母，他的飲食起居是他父母的責任」。

該女網友發文對婆婆說「我們有自己的節日要過，為什麼要破壞？您女兒跟女婿要過節日要浪漫都可以，我們卻不行？」還說再這樣下去，她恐怕會想要離婚，稱每次要出門時，婆婆就會當著外甥的面要求帶對方出門，讓她感覺遭強迫，並強調外甥已經是高中生，不是小朋友了。

其他網友留言「出門後給他5百，叫他自己去吃」、「妳婆家不喜歡妳，妳老公不夠愛妳」、「我想問問，妳老公在幹嘛，為什麼不尊重妳，為什麼不拒絕」、「『我們去喝酒，未成年的不能去』再馬上拉著老公走」、「都高中了耶！有什麼需要照顧？誇張的婆婆」、「跟你婆當面說吧！在這抱怨她不會知道妳的需求」、「重點外甥都高中生了，會那麼想當電燈泡嗎」。