公視《最佳利益》2、3季正熱播，飾演殺人犯「裴俊英」的張雁名和天心的監獄對手戲奪上周收視高點，張雁名第1季時以精神疾病為由犯下隨機殺人案，當時詮釋暴力人格令觀眾印象深刻，本季再次因涉嫌殺害監所管理員面臨審判，劇中對天心表現出瘋狂迷戀，揣摩變態殺人犯的動作與陰險眼神讓人不寒而慄，他16日透露，懷胎8個月的老婆當天特別打開衣服想跟肚子裡的寶寶一起看劇，當「裴俊英」現身，寶寶竟然激動狂踢，老婆緊張地解釋：「爸爸不是這樣！那是在演戲！」

張雁名（左起）、禾浩辰、天心、是元介、許傑輝，出席《最佳利益2》媒體茶敘。（群之噰傳播提供）

製作人陳慧玲今率天心、禾浩辰、許傑輝、是元介、張雁名出席媒體茶敘，天心被問有無遇過類似狂粉？「有碰過一直打電話到公司說，我跟他的婚禮怎麼我一直都沒出現？說我是落跑新娘，我當時在拍戲，對方一直來電視台說要找我，連警衛都認識他了」。

天心也曾被狂粉控她是落跑新娘。（群之噰傳播提供）

張雁名透露為了再次飾演裴俊英，特別跟老婆分房睡，「第一季拍完後很過癮，但其實這角色在我的心裡成為陰影，很久才忘掉，這次回歸前又重新看一次，想讓自己回到當時裴俊英的角色中，所以需要讓自己獨處，老婆本來問我要不要去旅館，但疫情都沒開，我就睡在客廳，拍攝當天到了嘉義，一穿上囚服就感覺到裴俊英回來了。」他說當時明明是大熱天，但在牢房拍攝時覺得很陰涼，甚至可以感受到曾經住過犯人，牆壁跟地板都也有刻東西。劇中將有入獄劇情的天心也說：「那陣子拍戲我的電風扇都不離手，在牢房裡就不用。」

《最佳利益2》演員張雁名（左起）、禾浩辰、天心、製作人陳慧玲、是元介、許傑輝齊現身宣傳。（群之噰傳播提供）

正在演出台視《美麗人生》的張雁名被問到日前邱綺雯、王樂妍爆衝突事件，他尷尬回憶，那天他比較晚到，「在外面就聽到裡面有爭執，還以為在排戲，想說可能多加一場戲，因為聽到很激烈講話，以為在對詞，我還跟旁邊的人說這場戲怎麼這麼激烈。直到後來發生拉扯，才知道她們在吵架」。他坦言有加入勸架行列，「幫忙把綺雯姐拉開，勸她不要激動」，雖然發生這事，不過後來她們還是很專業繼續把該拍的戲拍完。他跟王樂妍對戲較多，後來跟邱綺雯比較少對到戲，所以不太清楚後來狀況。