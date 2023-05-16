警方及時攔阻黃女匯款85萬元。（圖／警方提供）

詐騙手段層出不窮，汐止警分局除了積極宣導識詐也努力阻詐；經統計今年3、4月份汐止警分局共與銀行行員聯手攔阻15起詐騙匯款案件，總金額高達555萬元。詐騙集團手法不外乎假交友詐騙或假投資真詐騙，所幸行員察覺有異通知警方到場及時阻詐，得以保住被害人的血汗錢。

汐止分局汐止所副所長許林全說明案情

汐止警分局表示，今年3、4月攔阻的15起詐騙案件中，有2起假親友詐騙、1起解除分期付款詐騙，1起假交友詐騙及11起假投資詐騙。4月28日，一名58歲黃姓男子經由網路認識一名自稱在網購公司上班的女子，透過通訊軟體聊天後雙方相約一起看電影、吃飯，不料這其實是詐騙集團的手段，該名女子隨後佯稱積欠公司30萬債務，請求黃男匯款協助，黃男前往銀行匯款時謊稱該款項為裝潢用途，幸好行員機警，通報警方到場阻詐。

另一起在4月24日，一名57歲黃姓女子誤入詐騙集團的投資群組，在第一筆投資匯款後15萬元後，陸續有拿回8萬元獲利，隨後詐騙集團第二次要求黃女匯款新臺幣85萬元時，黃女不疑有他前往銀行匯款，但因無法明確交代資金去向，引來行員懷疑通知警方，最後成功幫黃女保住85萬元的血汗錢。

汐止警分局分局長黃國政表示，為不讓詐騙集團輕易將民眾血汗錢騙走，將持續與金融機構積極聯繫並防制詐騙，守護民眾荷包，並感謝金融機構與警方聯防通報發揮成效，成功遏止民眾損失。