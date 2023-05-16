史上最大徵收案桃園航空城正如火如荼進行中，中央地方5月初視察喊出安置住宅明年10月起交屋，在地議員徐其萬爆，安置住宅基地道路未發包，痛批有房無路笑死人，他也擔憂點交給民眾的會是家徒四壁的毛胚屋。市府強調要取得使照一定要有馬路，且屋況等同市售成屋，只要購買家具即能入住。

「明年10月真的能入住嗎？」徐其萬說，副閣揆鄭文燦2周前視察進度，宣布蛋黃、蛋白區共1925戶安置住宅，預計明年10月起陸續交屋，民眾就能入住，但他直言，點交的屋況是「家徒四壁」的毛胚屋，並非如社會住宅一卡皮箱就能入住，徵收戶還得局部裝潢，現在缺工缺料，恐怕沒有這麼順利，中央跟地方都應該如實告知鄉親。

徐其萬也爆，航空城安置住宅發包竟未包含道路，最後交屋恐面臨「有房無路」，斥最有利標的統包工程鬧笑話，傷政府形象、也傷民眾的心，要求確保住宅及道路工程並進。他也提到，部分徵收戶原本選擇安置街廓想要自己蓋房，但面臨舉債重建，想回頭選安置住宅，應給予轉換機會。

都發局長江南志坦言，原本針對安置住宅周邊道路、基地內道路等部分介面，協調由住宅統包廠商處理，但近期廠商對合約過程有所疑慮，目前正在協調處理中，市長張善政也指示祕書長詹榮峰督導協調。住宅發展處則解釋，公共設施完竣是申請使照的必備要件，因此一定會做好道路才點交給住戶。

江南志也強調安置住宅絕不會是毛胚屋，衛浴設備、廚具、地磚、天花板、油漆等都有，民眾添購家具就能入住，預計明年8月陸續驗收、竣工。

地政局長蔡金鐘說，安置住宅配售說明會預計今年6月舉辦、7月受理申請，接續辦理抽籤、選屋、簽約等作業，並規畫於明年10月底前完成點交、驗屋，讓民眾順利遷入。