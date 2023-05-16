用雞骨頭換的駕照？有男子在網上分享1段影片，影片中有輛銀色轎車行經台北市忠孝東路與基隆路一段路口前，閃雙黃燈臨停在紅線上，該轎車「輪胎卻卡住動不了」，造成後方有輛遊覽車也無法通過，沒想到，轎車駕駛座下來1名阿嬤，並對後方遊覽車揮手示意「你先走啊」，該遊覽車被迫打著左轉燈，小心翼翼切入車潮眾多的路段離開。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段26秒影片，其拍攝地點位於台北市忠孝東路與基隆路一段路口，從影片中可見，有輛銀色轎車閃著雙黃燈停在紅線旁，而車後方還卡著1輛遊覽車無法通過，豈料，從轎車的駕駛座下來1名婦人，並對著後方遊覽車揮手示意「你先走」，該遊覽車只能在車潮眾多的大馬路口，小心翼翼的左轉出去並離開；對此，原PO也在貼文寫下「天才！下班時間在市府站忠孝東路與基隆路路口臨停放人下車，然後方向盤往右打死，輪胎卡住動不了，還下車叫後面的車換車道走」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這年紀+這輛車的組合，看到就閃遠一點就對了」、「三寶地獄」、「誰放出來的啦！整天放寶出來，是要抓寶可夢？」、「三寶無敵之..寶中寶？」、「在不對的地方停車還卡住，我要是警察先給她來一張壓壓驚」、「駕照怎麼過的」、「唉唷，這阿婆是用雞骨頭換的駕照吧，開成這樣」、「三寶又在路上調皮搗蛋了」、「阿嬤是無敵的」。