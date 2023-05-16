陳美足表示，金控成長主要受惠於資本市場回穩，核心子公司合庫銀行，稅後淨利為46.54億元、占總獲利90％，比去年同期成長約2成、7.65億元。同時，資本適足率達14.57％，已符合金管會規定的2023年底D-SIBs內部管理資本標準要求。逾放比0.2％，備抵呆帳覆蓋率557.65％，資產品質整體穩健。

不過，子公司中，除了合庫銀與合庫創投獲利較去年同期成長外，合庫證券、合庫人壽、合庫投信與合庫資產管理都比去年同期減少，合庫票券因大額提存，導致獲利負成長為負5,900萬元，比去年同期減少1.32億元，陳美足指出，預期今年第2季就會轉正。

陳美足也提到，由於俄烏戰爭、高通膨因素，消費動能轉弱，製造業雖然逐漸去化，但新訂單能見度遲緩，景氣前景高度不確定，美國區域性銀行事件也增加金融不確定性；由於高利率環境還是會維持一段時間，國內外機構紛紛下修經濟成長率，顯示第二季全球經濟還是嚴峻，但預期下半年景氣有機會落底回穩。

合庫表示，展望未來，將持續推動中小企業放款、提升活存比重，下半年景氣回穩後，獲利就能穩健成長。合庫已擬定提升盈餘的幾項策略，提升獲利動能，包括致力鞏固核心客戶群、開拓國內外企金業務、強化非利息收益，推展消金、增加手續費收益，同時強化集團共銷效益，滿足客戶一站式需求。

股利政策部分，陳美足表示，董事會已決議配發0.5元現金股利、0.5元股票股利，仍有待6月16日股東會審議通過。她指出，去年獲利表現不錯，EPS 1.45元，受到強勢升息、股債市動盪影響，產生其他權益評價負數，但在符合公司章程、公司法和金管會規範下，部分動用可分配盈餘和部分資本公積來支應配息，配發率達到7成。