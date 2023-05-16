亞泥今年首季的稅後純益14.07億元，年成長16.86％。

水泥本業，亞泥台灣市場產能約5百萬噸、大陸市場有3千3百萬噸；亞泥指出，國內市場今年以來的營收約比去年同期增加1成上下。大陸市場則因當地房地產仍處低迷、需求仍低，有近1成的減少。

至於水泥本業的獲利，亞泥指出，國內水泥價格穩定，今年以來的獲利約與去年同期相當；不過，大陸市場則在水泥價格仍在低檔，加上去年同期基期高，今年首季的營業利益比去年同期減少7成左右。

根據市場分析，亞泥在大陸市場所在的營業區域華中地區，今年以來的平均價格比去年同期下跌了近二成，亞泥中國大陸市場今年以來的獲利仍處於衰退。

亞泥統計，大陸市場今年首季水泥的噸毛利只有26元人民幣，比去年同期的49元，有明顯的下滑。

市場指出，亞泥今年水泥本業上，台灣市場應仍處於穩增長的格局。而大陸市場在房地產調控、供需失衡下，今年營運預期仍會是保守。

轉投資電力事業是亞泥今年以來獲利成長的動能；亞泥旗下的嘉惠電力，亞泥轉投資的嘉惠電力，在第二期開始商轉後，對亞泥的貢獻就有明顯的增加。加上電價上漲，售電費率的提升，更讓嘉惠電力對亞泥的貢獻大大的提升。

除此之外，亞泥在今年3月，以每股65.28元、低於當時市價7.8％，總價百億元接手日本NTT Docomo在遠傳4.71％的全數股權。以遠傳5月16日收盤價78.1元，亞泥獲得的金融評價利益，對整體獲利的提升助長不少。