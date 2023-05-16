海巡署北部分署第二岸巡隊所屬的八斗子漁港安檢所，2月遭爆有官兵涉嫌包庇漁船將漁獲走私中國大陸。16日基隆地檢署宣布全案偵結，地檢署表示，收賄人員涉嫌接受黃姓魚商行賄共43萬元，並於安檢時放水，讓黃的漁船違法載運白帶魚出港，全案依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴4人。

地檢署表示，陳男去年4月間分別遊說手頭不甚寬裕湯男、陳男加入，從去年5月7日到今年1月14日，9度共同收受賄賂，放水讓黃男私運白帶魚出港。再由不知情安檢所值班人員，在「漁船進出港紀錄表」上為「無漁獲」之不實之登記。

據了解，因為中國大陸禁止輸入台灣石斑、白帶魚等漁獲，黃姓漁商見有利可圖，在向漁民收購漁獲後，便找上陳姓小隊長行賄，陳收賄後，再分給同小隊的湯、陳兩人。後經檢廉合作持續蒐證及循線向上溯源調查，認定黃姓魚商涉嫌行賄，經檢察官複訊後，向基隆地院聲請羈押，法官認為黃姓漁商涉犯《貪汙治罪條例》嫌疑重大，裁定收押禁見。

本案地檢署於16日宣布偵查終結，認定海巡署3男涉犯貪汙治罪條例公務員違背職務收受賄賂罪、刑法使公務員登載不實準文書罪；行賄之魚商黃男涉犯貪汙治罪條例對於公務員違背職務交付賄賂罪，一共4人提起公訴。

地檢署強調，該署與法務部廉政署合作積極偵辦本案，於短期內偵結起訴， 並追回所有犯罪所得，顯示本署檢肅貪汙、澄清吏治之決心， 並呼籲公務員應潔身自愛，奉公守法，切勿以身試法。