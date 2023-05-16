孟耿如每天都在過關斬將，找出工作與家庭間的平衡。（明潮提供）

孟耿如日前擔任《明潮》雜誌5月號數位封面人物，分享擔任新手媽媽的育兒日常，並透露自己創業的心路歷程，即便事業、育兒蠟燭兩頭燒，孟耿如卻越忙越帶勁，總能亂中有序地找到最適合自己的節奏與步調，她也提到「多采多姿」及「挑戰」是她現階段的人生關鍵字，她每天都在過關斬將，找出工作與家庭間的平衡。

剛過完人生第一個母親節的孟耿如，她用一句話形容育兒日常就是「不堪入目」，指出每天都還滿狼狽的，顧不了自己的打扮，但是平時出去還是希望大家能看到她完美的一面，她自曝現在IG上連自己有幾張照片都不知道，但是只要有出現女兒的照片，她就是擺在最前面。

看著將滿周歲的玉米，她語帶玩笑地說玉米抓周的時候應該會抓她，她希望玉米不要抓一些看起來非常耗腦神經的職業，因為怕她以後會很辛苦，倒是希望她抓一些比較天然呆，無害一點的玩偶，孟耿如：「我期待玉米長大以後只要開開心心就好，她做什麼其實我都不太在意。」言語間流露出滿滿的母愛。

孟耿如坦言剛生產完幾天的確有經歷產後憂鬱的狀況，但因為之前朋友提醒她可能會碰到這樣的情形，所以當她情緒變糟的時候很快就有意識到，孟耿如：「那幾天情緒非常的差，但是大概一周之後突然又好了，雖然找不出心情不好的緣由，但是妳就是知道。」

談到至今碰過最艱難的育兒問題，她認為就是小孩不睡覺的時候，當玉米晚上不好好睡的時候，她就會很崩潰，因為中間睡眠被打斷，長時間下來會很勞累，前面幾個月還會對老公黃子佼說：「老公，你睡吧！我來我來！」到後面的時候孟耿如就開始裝睡，假裝沒被吵醒，孟耿如笑說：「所以我覺得這是一個很好訓練自己EQ的一件事情。」

當被問到最近一次少女心爆發的時刻，孟耿如不假思索說：「每天在家都有耶！每次回放玉米的影片，都發現有娃娃音，然後聽完都有點想吐。」她有時候也會不小心講太多疊字，講完後都有一些害羞汗顏，所以幾乎每天都少女心大噴發，她還分享每天睡前都會做短時間的冥想，有時候會平靜地回想今天做了什麼事，沉澱後再睡覺，她認為每天冥想對她來說很療癒，孟耿如：「我好好的結束了今天，然後睡覺，明天就又是新的開始的感覺。」

除了演員身分，孟耿如近來也創立自己的香氛品牌，舉凡商品開發、文案、視覺設計到經營管理，孟耿如都全心投入，她感觸頗多地說：「創業是一件艱難又複雜的事，有很多情面的東西，光努力是不夠的，還有很多未知的因素影響著。」

她坦言人事管理最難捉摸，即便員工不到五人，也讓她操盡了心，而因品牌開始接觸水晶的她，發現世界上許多東西都有能量與磁場，就連挑戲標準都不一樣了，最近正在拍攝的影集《省省吧！我家富貴發》，就是因為喜劇題材觸動她接下，她透露：「如果是比較沉重的戲，我好怕把這個能量帶回家，擔心影響到孩子，會感到一點點罪惡感。」