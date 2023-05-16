迪士尼系列電影是不少人的童年回憶，其中《小美人魚》真人版將於本月25日上映，讓不少人相當期待。豈料，因為女主角由非裔女歌手海莉貝莉（Halle Bailey）擔任，在網路上掀起兩極輿論聲浪，近日海莉貝莉在個人社群上曝光她為《小美人魚》獻唱主題曲的短片，驚艷不少網友，也讓部分酸民認同她出演。

迪士尼知名動畫電影《小美人魚》自從宣布要開拍真人版後話題不斷，公開女主角將由女星海莉貝莉擔任後更是在網路上掀起討論，不少人抨擊她的外型「與女主角一點也不相似」，連《阿拉丁》主演梅納馬蘇德(Mena Massoud)也看衰票房，在個人社群上表示：「我們的電影是獨一無二的，觀眾們願意反覆觀看才是開幕就達到十億美元的唯一途徑，我猜測《小美人魚》不會突破10億票房，但仍然會拍攝續集。」一時引發網友們與海莉貝莉粉絲們間的論戰。

對此，海莉貝莉近期在個人IG上曬出一則她為《小美人魚》獻聲，演唱主題曲〈PART OF YOUR WORLD〉的短片，只見畫面中，她身穿與海洋顏色相似的禮服，在光影的變化下，以獨特的嗓音，緩緩唱著歌曲，配上身後的城堡，整個人真的像似一位「美人魚公主」，將帶領聽眾一同悠遊在大海的世界中。貼文曝光後，吸引不少網友爭相前來朝聖，更有網友留言：「當你還在抱怨美人魚的膚色時，我希望這個融化人心的表演可以讓你的心清楚明白真正的愛麗兒是誰」、「讓人想跪下的好聽」、「令人驚艷。」

事實上，海莉貝莉日前受訪時，也透露自己當初試鏡的想法：「我想像中的愛麗兒是我們都知道且喜愛的版本，白皮膚、紅頭髮，而我一點都不像她。」並表示當時自己緊張到腦中一片空白、胃在翻攪，直到讀劇本、唱完歌後，她的獨特嗓音以及演技上對細節的處理，讓她受到導演的讚許並拿下這個角色。