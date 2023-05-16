長榮酒店春季線上旅展開跑，自5月17日起至5月31日推出六館通用聯合住宿券，是迎接疫情後第一個暑假必囤的好貨，最低下殺2.8折。今年長榮酒店首次祭出電子票券，操作介面友善便利，消費者至酒店現場登入官網會員，開啟票券專屬QR CODE，即可享受商品優惠服務。此外，電子票券轉贈功能更是親友隨時分享好康或企業團購犒賞員工的最大福音，即買即送零時差，想搶優惠就趁這一波。

響應綠色永續行動，長榮酒店今年正式啟用電子票券系統「讓你手機在手 隨時買 即時用」，不用再擔心紙本票券會遺失、毀損、忘記攜帶，更能節省時間與心力；除外，為響應環保，票券優惠內容恕不提供客房內一次性備品。

為符合廣大消費族群的旅宿需求，聯合住宿券適用於全台6家長榮酒店，且商品組合多樣化，不論是雙人微旅行或是闔家出遊都能自由規劃，輕鬆享受五星住宿假期。

消費者使用1張住宿券，可以享有雙人平日入住長榮桂冠酒店（基隆／台北／台中）、長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）一泊一食優惠。使用2張住宿券，可以享有平日入住長榮桂冠酒店（台北）豪華家庭套房、長榮桂冠酒店（台中）闔家套房、長榮文苑酒店（嘉義）高級家庭房四人一泊一食優惠，或是長榮桂冠酒店（基隆）三人家庭房一泊二食優惠，又或者是到長榮文苑酒店（嘉義）南院景豪華客房、台糖長榮酒店（台南）經典套房享受雙人一泊二食優惠。如果想來場季節主題之旅，則可以持3張住宿券入住長榮鳳凰酒店（礁溪），體驗平日高級洋式客房一泊二食服務。