副總統、民進黨主席賴清德代表綠營參選2024總統，他近日在基隆造勢時說「如果有機會領導國家，要在行政院設專案辦公室，加強中央和地方合作，解決縣市問題及推動地方建設。」國民黨立委鄭麗文強調，民進黨一發生事情就設立各種辦公室，或國家隊，頭痛醫頭、腳痛醫腳，但卻沒有一個辦公室能解決問題，而且每個行政部門橫向溝通趨近於零。質疑賴清德想做事為什麼還要等到自己選上總統？一切都是為了選票。

「成立辦公室=有做事？但是清德好像忘記了，民進黨最不缺的就是辦公室？」鄭麗文今(16日)在臉書發文指出，民進黨執政七年以來，一旦發生事情就是設立各種辦公室，但卻沒有一個辦公室能解決問題，要辦公室治國到什麼時候？最近花費13億成立的打詐辦公室，明明原本就有內政部警政署刑事警察局預防科反詐騙股165反詐騙，卻不做大做深，然後又繼續砸大錢開發新辦公室？而且每個行政部門橫向溝通趨近於零！

鄭麗文提到，更別說近兩年網路借貸詐騙頻傳，全國已經有上萬人受害，就算成立打詐辦公室還是沒有主責機關能負責，真的讓人滿頭問號，難怪網友要罵民進黨就是最大的詐騙集團：酬庸辦公室、數位外送部！

「當然在這之前，更是有無數的辦公室、國家隊！」鄭麗文列舉：TPP溝通專案辦公室、新南向政策辦公室、經貿談判辦公室、智慧機械推動辦公室、洗錢防制辦公室、少子化對策辦公室、個人資料保護專案辦公室、台港服務交流辦公室、智慧醫療器材專案辦公室、5G AIoT創新園區專案辦公室、年金改革辦公室、能源減碳辦公室、國土安全辦公室、災害防救辦公室、科技會報辦公室、食品安全辦公室、中部辦公室、南部辦公室、東部辦公室、雲嘉南辦公室、反恐辦公室、雲端辦公室。「少子化辦公室的開會次數更是一隻手數得出來！」

國家隊則有：番薯國家隊、鳳梨國家隊、雜糧國家隊、農業國家隊、外送國家隊、電動巴士國家隊、電動大客車國家隊、綠能國家隊、影劇國家隊、快篩國家隊、口罩國家隊。鄭麗文直批：為了頭痛醫頭、腳痛醫腳而設立的辦公室簡直族繁不及備載！

鄭麗文質疑，況且賴清德過去不只當過立委、台南市長，甚至也當過行政院長，如果區域整合真的需要設立專案辦公室，才能強化中央和地方的合作，為什麼不現在做？還要等到自己選上總統？「幫忙回答：一切都是為了選票啦！」