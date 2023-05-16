國民黨台北市議員游淑慧今( 16 )日上午正式宣布轉戰台北市第二選區立委(南士林、大同)，將對上民進黨北市議員王世堅，游強調自己不是空降，過去曾在中央部會和北市府有豐富行政歷練經驗，與士林大同區的商圈也有許多互動。游淑慧下午也開出選戰第一槍，在節目上指出王世堅提議「社子島免徵地價稅」的議題，早在十幾年前北市府就已經有動作，直言「王世堅對士林還不熟悉、這段過去他還要再去了解」。

游淑慧今日下午在《大新聞大爆卦》喊話對手，指稱王世堅在表態時都說出生大同、了解大同，但別忘了選區裡面還有一部分在士林，王世堅對大同區非常熟悉、也是在地議員，但他過去20年都在中山、大同區當議員，已經沒有可期待性和可塑性。所以游淑慧也訴求士林大同的選民，認識游淑慧、讓她帶來一些新元素、新改變。

游淑慧強調，士林大同是艱困選區、王世堅也是可敬的對手，會「邊禮邊兵」不是先禮後兵，她也期待選戰能回歸理性面，過去民進黨擅長的「烏賊戰、貼標籤、意識形態」，希望王世堅不要再用這三招，選舉不是打或罵，而是就政策進行辯論。

對於王世堅昨日在台北市議會質詢時提出「社子島免徵地價稅」。游淑慧指出，十幾年前北市府就曾跟中央提議免徵地價稅，但當時中央沒有同意，直到 2008 年北市府採「減徵」地價稅，才有減收3成。游淑慧直言，王世堅可能不知道這件事，因為他對於士林區可能還不夠熟悉，這一段過去他還需要再去了解。

游淑慧也提醒王世堅，社子島推動開發後，這幾年有許多投資客進場獵地、養門牌，想換取專案住宅的安置或是在開發後獲取暴利，對於社子島委屈 50 年的原住戶跟想獲取暴利的投資客，一定要區分清楚，不能因為想獲取選票，就讓所有社子島的地主、設籍在社子島的民眾都一律獲得補償福利，「我們要選票，也要社會的公平正義」。

游淑慧表示，她與王世堅現在是良性的互動，雙方也都有拋出政策，更重要的是要有雅量接受對方的批評和不同看法，不要再演變成民進黨過去選舉的批評、謾罵、抹黑。