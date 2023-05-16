新竹縣議員陳凱榮16日縣政總質詢關切「豐采520」莊敬六街天坑案處理情形，楊文科表示，4／27當天發生後，縣府勒令停工，專案小組會議基於梅雨季將至，要求豐邑假修復路面，同時須在10天內提送緊急搶險計畫，提交可信、彙整過的監測數據，未來豐邑要與社區和解，才會發出使用執照。

楊文科指出，豐采520是否違反施工管理，已將營造廠商、建築師送到審議委員會，並要求豐邑找出問題，也請住戶、社區放心，縣府與民眾立場一樣，會盡快解決。

縣議員陳凱榮質詢表示，很多民眾反映到竹北戶政務所洽公非常辛苦，號碼牌一抽都到幾十號，登記結婚的新人常趕不上午宴，因等侯空間不夠，常常要到戶外的花台等侯，風吹日曬，空間很不友善，另外，停車空間也不夠，他說，竹北市人口已接近22萬人，新建戶政事務所刻不空緩。

楊文科表示，短期計畫是先遷到縣政府原住民行政處，一次解決友善辦公空間、停車、和新人拍照打卡區的問題，至於新建戶所工程較大，將列為長期計畫，逐步推動。

民政處長賴江海指出，原民處搬遷後，將空出600多平方公尺的用地提供竹北戶政事務所使用，比原本用地多了1／3，目前行政處將著手委外規劃，暫訂在總統大選後就可搬遷到縣府，提供優質的服務。

陳凱榮提出竹北市高送公路下的涵洞，當初因擔心機車違規而設車阻，卻影響到娃娃車、輪椅族的通行問題。交通旅遊處長戴志君回應會檢討車阻狀況，採用不同方式來做。

陳凱榮也詢問高鐵消防分隊新建工程進度，消防局長陳中振說明高鐵分隊廳舍是地上3層、地下1層，工程費為1.2億，在去年7月13日開工，目前進行室內泥作、隔間牆等工程，目前實際進度56.71％，預計可順利於今年底竣工。