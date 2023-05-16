經濟部今天舉辦「2023電子資訊產業低碳轉型永續峰會」，近20家國內外供應鏈大廠響應力挺，出席的和碩董事長童子賢表示，地球暖化已對台灣造成進出口貿易與海平面上升2個迫切危機。需要低碳轉型化解。這無法靠單一方法達成，台灣需要一個「能源黃金比例」。

20家大廠有電子資訊品牌業，包括宏碁、華碩、戴爾、技嘉、惠普、微軟，以及電子五哥等代工大廠鴻海、廣達、仁寶、和碩、緯創、英業達、光寶等，在官方號召下，共同宣誓資通訊業攜手減碳。

童子賢指出，地球暖化對我們造成兩個迫切危機，一個是仰賴的進出口貿易威脅，另一個是溫度升高後，海平面升高的威脅，但這二危機都可因低碳轉型努力而得到改善。「當2024年開徵碳稅，台灣會處在非常不利的位子，假如沒有在低碳轉型上作出努力的話，台灣的進出口貿易會飽受威脅。」

就因為如此關心台灣減碳，他近日發言都特別點出能源要黃金組合，呼籲政府應重啟核一、核二廠，但此遭經濟部長王美花指是「個人看法」。

童子賢今強調，產業低碳轉型，能降低碳排手段有消費、工業、生產等方法 。他不去談單一能源型態，「靠單一方法沒法達成低碳轉型，台灣需要一個「能源黃金比例」。

這個能源黃金比例，除了他先前說的核能外，童子賢也特別把風電等再生能源放進來，強調綠電也是台灣要持續開發方向。另外，低碳手段不只能源，還包含工業、建築、消費方式等，都要去想碳排進程。

經濟部次長林全能表示，碳權、碳稅將對全球產業造成莫大衝擊，為協助我國護國神山群的電子資訊產業，特推動中心廠以大帶小方式合作減碳，協助供應鏈業者加速導入最新低碳工具和能源管理等技術，汰換製程老舊耗能設備。

電電公會理事長李詩欽表示，公會將推動多元化以大帶小的實證應用，輔導會員業導入現代化數位工具，完成減碳路徑規劃與應用。

「產業及中小企業升級轉型」補助正在接受申請中，凡是1＋10(1家中心廠帶10家供應鏈廠商)方式導入低碳化，最高可獲3000萬元補助。或以1＋4(1家中心廠帶4家供應鏈廠商)方式導入智慧化，每案也可獲2000萬元補助。