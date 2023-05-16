央行指出，4月外匯指定銀行（DBU）月減53.76億元或3.65％至1,419.03億元，創下2014年1月以來新低，其中，法人戶已連11個月下降、個人戶已連26個月減少。

至於4月國際金融業務分行（OBU）則月增17.2億元或6.34％至288.68億元。央行官員分析，主因法人戶資金調度需求，從大陸地區匯入所得及借款，加上部份法人從DBU匯入OBU，都使本月OBU餘額回升。

根據央行統計，國銀人民幣業務自2013年2月開辦，當月人民幣存款餘額僅390.11多億元，同年底就竄升至1,800多億餘元，並在2015年6月達到最高峰3,382.18億元；但自2018年起開始逐年衰退，去年底人民幣存款已正式跌破2,000億元大關。

央行官員表示，人民幣存款續降原因不變，主要還是法人戶支付三角貿易貨款，將人民幣存款轉兌為新台幣，造成餘額大減；而散戶則出於投資理財考量，民幣利率和美元差太多，銀行上半年仍續推美元優存，利差因素使散戶轉進美元。

銀行主管分析，美元優利題材持續吸金，美國聯準會（Fed）去以來大幅升息，美元及人民幣利差拉大，散戶當然是逐利率而居，持續減持人民幣存款，整體下降趨勢仍未看到反轉，在4月餘額持續降至1,707.71億元後，預料下月就會跌破1,700億元，且距離前低2013年11月的1,551.23億元也已不遠。

至於目前銀行各天期人民幣存款利率，最高各為1個月期凱基銀行6％、3個月期為陽信銀行1.9％、6個月期為永豐銀行2.08％、9個月期為台企銀1.4％、一年期為陽信銀2.2％，其中，凱基銀1個月期利率6％及永豐銀6個月期2.08％，都是條件限制，並非所有存款適用此利率。至於中銀台北轉存款利率，1個月期利率上升至1.8％、3個月期則下降在2％，其餘6個月期、9個月期維持在2.25％及2.35％，一年期則下降至2.45％。

另外，4月匯款總額單月小幅下滑90.19億元或3.51％。央行官員表示，主因上月法人戶三角貿易貨款大增，導致基期墊高，排除基期因素後，下月應會回歸正常水準。