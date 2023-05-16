據壽險公會公布，今年前4月總保費收入6,406億元，較去年同期7333億元減少12.6％，其中初年度保費收入1666億元，較去年同期2279億元減少26.9％，續年度保費收入4,740億元，較去年同期5054億元減少6.2％。

傳統型保單今年前4月新契約保費收入1,334億元，較去年同期1,748.6億元、年減23.7％；前4月續期保費4467.8億元，比起去年同期約小幅衰退6.6％。壽險公會分析，因美國持續升息，提高客戶對於宣告利率調漲的期待，但壽險公司宣告利率調整幅度相對保守，使客戶保持觀望或轉作其他資金用途，導致利變型壽險初年度保費減少27.6％。

投資型保單部分，今年前4月新契約保費332億元，比起去年同期530.8億元、年減37.4％。截至4月底，投資型保單新契約保費收入約佔全體險種新契約保費收入的19.9％，比起去年同期占23.3％衰退。投資型保單前4月續期保費272.6億元，比起去年同期約持平、小幅年增1％。壽險公會表示，因投資市場前景不明朗，客戶對於投資型保單投資態度趨於保守，今年前4月投資型壽險減少21.3％，投資型年金險減少62％。

就各險種占前4月新契約保費來看，壽險約占新契約保費收入86.4％，較去年同期減少24.1％；傷害險佔2.4％、健康險佔7.4 ％，較去年同期增加8.1％；年金險約佔3.7％，較去年同期減少73.5％。

另據壽險公會統計，前4月新契約保費收入1666億元中，業務員通路占40.1％、銀行保經代通路佔41.54％，傳統保經代約佔18.36％，銀行經保代通路的新契約保費收入占率高於壽險公司業務體系通路。以險種來看，投資型保單在銀行保經代通路比業務員通路約0.43比1，傳統型的健康險與傷害險仍以壽險業自己銷售為主力。