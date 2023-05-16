玉山黃金種子計畫今(16)日於彰化縣中正國小、南投縣雲林國小啟用Hope175、Hope176兩所玉山圖書館，以學童的視角出發，融合閱讀區與教學場域需求，打造溫馨舒適、結合在地文化特色的閱讀空間。玉山長期關注學童教育與社會需求，持續發揮正向影響力，攜手志同道合夥伴一同播下與灌溉更多知識的黃金種子，開拓充滿希望的未來。

中正國小校長謝鴻達表示，謝謝玉山送給中正國小這麼美好的一個大禮物，圖書館寬敞明亮、藏書豐富，不只內部設計完備，功能齊全，搭配智慧借還書系統讓學生可以輕鬆地借閱圖書。玉山圖書館的啟用，是中正國小建校以來一個重要的里程碑，它將成為學校推動素養導向教育、培養學生閱讀興趣和增進自學能力的重要場域。

雲林國小校長劉仲芳也表示，學校師生很幸福，有來自玉山貴賓和志工的愛心，才有「雲林國小玉山圖書館」。HOPE176的啟動，讓大家一起喜愛閱讀，相信孩子們能在這座書香黃金屋，從小養成良好的閱讀習慣，也能懂得感恩，日後長大回饋、貢獻所能去幫助、服務社會大眾。

玉山銀行副總經理張綸宇分享，閱讀擁有神奇的魔力，能開啟視野，也能改變一個人未來。玉山黃金種子計畫持續在閱讀資源缺乏的學校捐建圖書館，希望有更多孩子在書香環境下盡情閱讀，進而發揮學習所知、所見及所得，這就是我們給予孩子的重要資產。玉山黃金種子計畫是連結玉山、玉山貴賓和社會的橋樑，感謝世界卡顧客的支持，本計畫才能以永續經營、發展。