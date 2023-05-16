公視《最佳利益》2、3季正熱播，製作人陳慧玲16日率天心、禾浩辰、許傑輝、是元介、張雁名出席媒體茶敘。禾浩辰爆飾演天宙教教主的許傑輝，演著演著竟然發生「神蹟」，當天在莊嚴的道場拍戲，原本天候陰陰、看不到太陽，結果許傑輝講完「撥雲見日、陽光普照」台詞，一個彈指，瞬間雲真的開了、陽光灑進來，讓他全身起雞皮疙瘩，不斷心想「輝哥到底怎麼做到的」。

天心亮麗出席茶敘。（群之噰傳播提供）

禾浩辰在《最佳利益2》表現出色。（群之噰傳播提供）

許傑輝開玩笑說：「你知道製作人花多少錢去做電腦動畫，剛好手一比燈光就打下來！其實那裡是真正修行的地方，感謝寺方能夠寬容的借給我們清淨的場地，在如此莊嚴的地方拍攝類似邪教的內容，所以我在開拍前特別去跟住持說我是好人，因為拍戲才演壞人，請不要誤解我。」

是元介飾演被女學生栽贓性侵的狼師。（群之噰傳播提供）

是元介在《最佳利益2》飾演被女學生栽贓性侵而入獄的高中老師，洗刷清白後親睹母親輕生，家破人亡的他最後憤而殺了女學生報仇，巧的是，今天茶敘餐廳的廁所就是他殺了劇中女學生睦媄的地點，他說當天一到這場地就很不想要面對，兩人前一秒還在開心聊天，下一秒就要殺了她，而且導演覺得因為女生是開了性的玩笑造成無法彌補的後果，希望他的「殺」不是沒有沒節奏的，要像性愛一樣一刀一刀地殺、還要帶著節奏，滿困難的。

是元介表示：「這個角色進看守所有一段時間，待了一段時間出不去，心情很低落，也許都沒在睡覺，我可能把角色的情緒帶到現實生活中了。」天心一聽恍然大悟：「難怪是元介從第一天拍戲到結束，每次見面都是沒有情緒的撲克牌臉，很像被倒會的嚴肅模樣，我還心想，你是忘了我們有點私交嗎，直到今天見面他親切跟我打招呼，才真相大白，原來他一直在角色狀態裡！」

《最佳利益2》演員張雁名（左起）、禾浩辰、天心、製作人陳慧玲、是元介、許傑輝齊現身宣傳。（群之噰傳播提供）

製作人陳慧玲則表示這起真實案件裡的學生因開玩笑汙衊老師，導致老師被關了10年，家破人亡、媽媽自盡，這個學生也一直改名字，一輩子無法好好過日子，陳慧玲希望透過案件來告訴現在的孩子，玩笑要有限度，否則會付出很大的代價，「是元介演得很好，讓我很心疼，雖然現實生活中的老師並沒有像劇情一樣，最後用極端的手法報復，但我們希望最後的改編能引起敲鐘般警醒的效用。」

張雁名（左起）、禾浩辰、天心、是元介、許傑輝，出席《最佳利益2》媒體茶敘。（群之噰傳播提供）

《最佳利益2-決戰利益》最新劇情將加入田麗、楊貴媚、張睿家、李玉璽、石知田，翻拍真實血淚案件，包含層出不窮的「酒駕肇事逃逸案」，由楊貴媚主演，她感嘆：從影多年從來沒有演過這麼激烈的角色；另一單元田麗、張睿家、石知田所詮釋台灣真實案件改編「財閥爭產殺人案」，田麗與張睿家、石知田將上演精彩動作戲，田麗在製作模型的過程中，頂著頭部石膏模型長達數小時才完成，甚至在血泊中也是一躺數小時。