興富發建案10日因工程吊臂墜落砸中台中捷運，造成1死10傷慘案。多位民進黨政治人物為此抨擊盧市府，綠委許智傑更以交通委員會召委身份，安排委員會15日專程赴台中考察並要求市府簡報，引發爭議。國民黨前台北市議員羅智強則以2014年高雄氣爆與2022年桃園蘆竹美福倉儲大火，兩位民進黨籍市長的態度及應變與盧秀燕做對比，盛讚盧誠懇負責、處理明快，直言民進黨在合理監督之外的藉機炒作，「可以休矣！」

羅智強今（16）日在臉書上PO出「盧秀燕明快的危機處理」的文章表示，建設工地掉落吊臂釀成中捷乘客死傷憾事，身為市長的盧秀燕，當日立即到現場坐鎮搶救，並啟動中捷綠線全線大體檢，杜絕再有工安意外危及捷運行車安全，盧更強調「任何一位市民受到傷害，市府都有責任」。

羅智強表示，中捷事件雖是飛來橫禍，市政府還是必須概括承受，全力負責、全權善後，除對肇事業者重懲求償、成立調查小組，並配合運安會、檢調調查，也針對捷運系統不足、人員教育訓練不夠之處，全面檢討改善。

建設公安發生波及台中捷運，盧市府的處理應對，讓羅智強不禁想起2014年高雄氣爆，當時的市長陳菊官邸僅距離災區200公尺，卻拖了3小時才到現場，還把責任全推中央；去年3月10日桃園蘆竹美福倉儲大火，市長鄭文燦連3日都忙著陪蔡英文出席活動，直到14日才關心災情，成立防災小組，當時對業者開罰600萬元，竟因證據不足、法條引用錯誤，全被撤銷。

綜觀以上，羅智強直言，此次中捷事件盧秀燕誠懇負責，處理明快，民進黨在合理監督之外的藉機炒作，「可以休矣！」此文發出2小時即獲得約5000個讚，網友紛紛留言：「盧市長加油！」、「我台中我驕傲，謝謝市長媽媽和市府團隊的辛勞」、「綠營想藉機滅盧，算盤打錯了」、「綠黨政客對人命不以為然，眼中只有選票，人民亦唯有用選票要它下架」。