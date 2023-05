電動車來勢洶洶!和泰車宣布Lexus首台基於e-TNGA平台打造之電動車 – RZ 450e正式上市,並自明(17)日早上11點透過Lexus官網的MEET MY LEXUS數位購車平台推出首波配額30台的線上預選活動。和泰車總經理蘇純興透露,礙於配額,RZ 450e今年只能爭取到200台來台銷售,有信心能在第一時間就「秒殺」。

RZ所代表的是Radiant以及Zero,意義是彰顯RZ為一台具有設計吸引力與零排放的創新車型。外觀上的造型設計概念為「SEAMLESS E-MOTION」,源自電動車的操控體驗,追求感性與無縫銜接的動能輸出。RZ 450e的車頭造型以Spindle Body的概念,打破原先Spindle Grille紡錘式水箱罩的框架,將紡錘造型融入車頭整體設計中,除了能夠優化車輛風阻表現,也代表了Lexus電動化世代下的家族化設計語彙。車尾則以L-Shaped貫穿式LED尾燈帶出的橫向線條,將車輛後方視覺一分為二,下半部外擴之後輪拱充份傳達電動車扭力輸出強大的意象。

車輛的外觀也融合空氣力學,除了造型前衛外也兼具機能考量,包含車艙造型、門框與飾條的造型、特殊的尾翼等,都能讓RZ在直線操駕與對抗側風的表現上有所提升,創造出0.28Cd的風阻係數。最後,在車色的選擇上,RZ 450e共有六款單色可選,並導入全新的「冰河藍」,而為了滿足消費者不同的需求,除了單色以外,更提供了三款雙色的車色選擇,讓酷愛與眾不同的車主,有更強烈風格的車色選擇。

RZ 450e搭載71.4kWh之鋰電池模組,擁有397公里之續航里程,分別支援CCS1的DC快充與SAE J1772的AC慢充。快充可接受最高至150kW的充電功率,而慢充則是最高7kW的充電功率,若使用快充為車輛充電,半小時即可將車輛自低電量警示補充至80%電力,若使用慢充則需10個小時可自顯示低電量完成100%充電,車上更附上一組可接上一般家用110V插座之旅充線,方便周遭無充電設施時能夠彈性運用,提高便利性。

配合RZ 450e 的導入,Lexus 除了先前建置的 6座據點快充站之外,預計於中和所、南港所、新竹所、北台中所、嘉義所、建國所共再增建 6 座據點快充站以提升本牌電動車主的充電覆蓋率。此外,我們亦積極地與外部充電營運商進行策略聯盟的合作,持續完善全台充電網絡的佈建。

為使車主充電更加便利,將以LEXUS Plus App 整合據點快充站以及充電漫遊服務「OpenHub」資源,首波串起包括華城電能EVALUE、U-POWER、起而行綠能,未來也即將加入和潤電能、Noodoe、iCharging與連展電能的充電服務,率先各品牌推出充電漫遊的功能。未來車主使用LEXUS Plus APP即可啟動包含據點及合作營運商超過300座快、慢充站點以及600支以上充電樁的充電服務,享受充電漫遊 All in one 的便利體驗。本回Lexus更將限量提供兩萬元充電金給前200位RZ 450e交車車主,讓消費者姿意享受純電生活的駕馭魅力。

在保養與保固上,除了4年或12萬公里(以先到者為準)新車保固外,RZ 450e更提供EV動力電池8年或16萬公里(以先到者為準)保固。並推出電動車專屬保養套餐,每次回廠不僅將為車輛進行39項基本和底盤檢查,更會透過GTS電腦檢測電池健康與用車習慣等42個項目,確保車輛各項零部件運作以及充放電功能正常,悉心把關車主的行車安全。此外,為提供RZ 450e與所有電動車車主更專屬的服務體驗,Lexus將於服務廠導入電動車維修專用車位,車位更將設置維修專用AC充電樁,可補充電量,給車主更加貼心的服務。