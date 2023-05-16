美時第一季亞太市場營收年增30%，其中以台灣業績成長表現最佳，年成長124%；韓國和東南亞市場的營收也都達到雙位數的年成長。亞洲以外的全球外銷市場則較去年同期成長60%。

受惠抗毒癮藥出貨量增加、血癌用藥Lenalidomide 與品牌藥出貨帶動下，美時第一季毛利率攀升至近60%。在高毛利產品組合優化下，第二季毛利率可望持穩走堅。

美時指出，肺癌學名藥Nintedanib第一季取得美國暫定審查核可，目前已與國際藥廠Sandoz簽訂合約，預計第二季會認列授權里程碑金，不過上市時程仍無法確定，因後續還會有專利官司問題。

血癌用藥Lenalidomide市場銷售方面，依照與原廠合約規定，2025年前仍有市占規範，且市占率年度上限計算時間為每年3月，2026年起則沒有市占限制。另預計下半年取得日本藥證，產品已經準備就緒，取證後很快就會有營收貢獻。

此外，韓國市場除看好既有減重產品銷售動能將延續，還會新增腎臟病等新品項，以及評估皮膚病等藥品上市時程。