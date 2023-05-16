華南金控盃全國少棒錦標賽同時也是第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽中華台北代表隊選拔賽，將於5月21日至28日於台南市亞太國際棒球訓練中心主、副球場開打，台南代表隊選手由9校18名菁英選手組成，台南市政府體育局長陳良乾今天代表市長黃偉哲授旗，鼓勵台南小將發揮潛力，爭取成為國家隊的門票。

台南市代表隊選手由崇學國小、安慶國小、歸南國小、省躬國小、億載國小、公園國小、協進國小、善化國小及立人國小等18名菁英選手組成，從今年2月1日起展開集中訓練。

黃偉哲表示，看到這麼多來自不同學校的選手在為同一個目標努力，真的很感動，也期許台南代表隊旗開得勝、勇奪佳績。

他提到，棒球一直是台南市體育重點發展項目，每年更依各校需求挹注棒球隊軟、硬體訓練資源，給予基層棒球隊實質性助益。尤其，本屆為爭取最佳成績，特地提前選訓作業，並延長組訓期間，集訓期間更特別引進長榮大學體能檢測暨防護資源，隨隊對選手進行運動能力檢測及運動傷害預防與照護，降低運動傷害發生機率。

陳良乾表示，台南市代表隊第一場賽事將於5月22日上午11時在亞太國際棒球訓練中心主球場登場，對戰雲林縣代表隊，歡迎熱愛棒球的市民到場為選手加油！