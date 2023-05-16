全聯福利中心因為展店多、提供許多便宜商品，吸引不少民眾定期採購日常用品。一位女子近日前往消費，買了一款「火腿起司可頌」後讚不絕口，直呼媲美知名連鎖咖啡廳的可頌，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，自己每次前往常去的全聯消費時，店裡的麵包櫃都銷售一空，近日她特地早起到店買麵包，結果發現其中一款價格39元、名為「火腿起司可頌」味道相當不錯，「整個被驚艷到真的超好吃！媲美星巴克的可頌」。

對此，許多網友紛紛回應，「哇～我超愛星巴克的可頌耶，如果可以媲美那真的能買～立刻搜尋附近全聯」、「冷冷吃還好，可是稍微回烤一下真的巨好吃，真的跟星巴克有得比」、「看起來有像耶！」、「39元真的沒什麼好嫌的！我覺得很方便買，不用去好多個地方」、「我會把火腿和起司塞進去，用熱壓機加熱一下再吃，很香」。

另外也有不少人推薦其他款麵包，「全聯的丹麥紅豆也好吃」、「還有一個巧克力乳酪甜麵包很好吃」、「我喜歡明太子的」、「咖喱麵包其實還蠻合我胃口的，就是回家烤一下會更好」、「這個真的好吃，草莓的也好吃」、「我覺得他的小可頌一包有4個的也很好吃！」