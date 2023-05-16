濫用民眾愛心！高雄旗山轉運站近日出現一名男子向路人自稱錢包遺落在公車上，沒錢搭車返家，博取民眾同情，先後騙取金錢，1名大學生日前被他騙走300元，有民眾在臉書留言，指後來看見該男從口袋掏出一疊錢，懷疑都是騙來的，提醒民眾提高警覺，千萬不要上當。

旗山分局建國派出所日前接獲報案，指有可疑男子，在旗山南站客運站附近到處向路人借錢，警方到場察看，見一名穿著襯衫、西裝褲的24歲黃姓男子自稱錢包遺落在公車上，身上沒有錢可坐車返回屏東，於是向街上民眾索討坐車錢。

警方調查黃男家住杉林區，當場問他為何要坐車到屏東，只見黃男支吾其詞、答非所問。

警方表示，黃男向善心民眾索取車資，稱要搭車回屏東，黃男已向一名大學生索討得手新臺幣300元，所幸員警即時到場阻止其他民眾受害，旗山分局將依涉嫌刑法詐欺罪及違反社會秩序維護法偵辦。

黃男借錢事件被民眾在臉書討論，有民眾表示，看他口袋掏出一疊，不曉得利用多少人好意；有民眾指出，看他屁股口袋一大包，都是騙來的戰績。不論如何，提醒民眾小心勿上當。