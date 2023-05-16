大貨車今（16）在環漢路突然在雙黃線違規左轉，造成對向機車騎士反應不及撞上，騎士的全罩式安全帽卡在貨車車架，整個人頭部卡住、身體晃動。（翻攝畫面）

板橋一輛大貨車今（16）早在環漢路行駛時，突然在雙黃線違規左轉，造成對向機車騎士反應不及撞上，騎士的「全罩式安全帽」當場卡在貨車旁車架，整個人頭部卡住、身體晃動，未被捲入車底僅受輕傷；而騎士安全帽廠牌曝光，是日本知名品牌，一頂要價1萬6，高規格安全防護常被用在大型國際競技賽車。

根據路口監視器，36歲的大貨車駕駛今（16）早在板橋環漢路四段往樹林方向時違規跨越雙黃線，左轉往工地，對向一名24歲蔡姓男子騎機車直接衝撞大貨車右側，因全罩式安全帽當場卡在側邊車架，故「連帽帶人」掛在大貨車右側，人並未被捲入車底，命大逃過死劫。

騎士的安全帽廠牌曝光，是日本知名品牌，一頂要價1萬6，高規格安全防護常被用在大型國際競技賽車。（翻攝自網路）

騎士驚險畫面曝光，網友紛紛討論起安全帽是哪個牌子，據ETtoday報導，該安全帽是日本知名大廠牌，該款還是「浮世繪東瀛龍特別版」，售價為1萬6千，據了解該牌最早可追溯到1902年，創辦人原本賣帽子，後來轉賣軍用頭盔，1952年才開始生產機車頭盔，許多賽車競技，包括MOTOGP、F1賽車、世界房車錦標賽等都能看見車手使用該牌安全帽。

騎士的機車為Yamaha YZF R15，事故當下騎士頭部卡在車架，旁人見狀急忙上前扳開車架，協助騎士脫困，所幸騎士意識清楚，全身多處擦挫傷，隨即被送往醫院救治，所幸檢查後並未骨折或內出血，無生命危險。