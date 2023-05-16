歐洲民主發源地的希臘，正出現首位黑人國會議員候選人，在東非蒲隆地(Burundi)出生的前警察理查•哈加比馬納 (Spiros Richard Hagabimana)，正在積極拉票中，期望在5月21日的大選中獲勝。

半島電視(Aljazeera)報導，理查•哈加比馬納正在雅典外圍的基層工人社區裡，挨家挨戶的尋求支持，在農貿市場和咖啡館與選民會面。他很感謝希臘收留了他，並給他從政的機會。對於希臘這樣一個外來移民很少成為政治人物的國家來說，這也將是一個歷史性的勝利。

哈加比馬納頗有機會，因為他的主要支持者就是外來移民。而希臘在10年前，政治界曾經有一股排外的極端種族主義，如今已消退了。

現年54歲的哈加比馬納說：「種族主義不能單靠言語來對抗。種族主義說到底就是對外來者感到陌生；當對方害怕未知的時候，你一定要給他們機會去認識，使他們瞭解你。」

2015年，希臘發生經濟危機，受影響最嚴重的佩拉馬鎮和薩拉米納島，成為極端主義的溫床，一個極度排外的「金色黎明黨」(Golden Dawn)一度掘起，但是他們也拿不出改善生活的辦法，領導人在 2020 年因仇恨犯罪而入獄。

對於哈加比馬納來說，這意味著希臘翻過了新的一頁。他說：「現在他們在監獄裡，我對希臘人民有信心。」

哈加比馬納在1991年留學希臘，進入希臘海軍學院就讀；1996年畢業，蒲隆地發生軍事政變，他被迫在希臘尋求庇護。2005 年，他獲得希臘公民身份，同一年蒲隆地12年的內戰結束，他決定回國工作，擔任高級警察。

但是蒲隆地政局依然不穩。8年前，哈加比馬納拒絕向反政府抗議者開火，遭到政府判刑入獄，並遭到毆打。

在獄中，他在雅典的一位律師朋友發起了一場爭取釋放他的國際運動。在希臘當局的幫助下，他於2016年再次來到雅典，以希臘公民的身分。