奧迪前執行長史塔德勒今天在他涉及的「柴油門」詐欺審判中認罪，承認他在得知這個騙局後，仍允許繼續銷售裝有排氣作弊軟體的車輛。

史塔德勒（Rupert Stadler）在慕尼黑地方法院承認罪責，是認罪協議的一部分，將使自2020年以來一直受審的史塔德勒逃脫牢獄之災。

2015年奧迪（Audi）母公司福斯汽車集團（Volkswagen）爆發了「柴油門」醜聞，被控捏造柴油車排氣數據，史塔德勒目前是該醜聞中已認罪的最高階前主管。

史塔德勒的律師索爾-葛羅爾（Ulrike Thole-Groll）在聲明中告訴法庭，醜聞爆發後，「在解決柴油問題的過程中」，史塔德勒「疏於」告知商業夥伴裝有所謂「減效裝置」（defeat device）的汽車仍在市場銷售。

她說，史塔德勒在這過程中「接受裝有非法軟體的車輛會繼續銷售」。

當法官詢問這項陳述是否屬實時，史塔德勒回答說：「是的。」

德國汽車巨擘福斯汽車集團的子公司不僅包括奧迪，還包括保時捷（Porsche）、斯柯達（Skoda）和喜悅汽車（SEAT），福斯在2015年9月已承認透過安裝軟體，來操縱全球1100萬輛柴油車的排氣量。

這項「減效裝置」可使車輛受測時廢氣排放量少於道路實際排放量。

現年60歲的史塔德勒過去一直否認有不法行為。

但他的辯護團隊5月稍早宣布，史塔德勒已經接受認罪協議，以換取最多兩年的緩刑。