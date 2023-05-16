波蘭外交部今天宣布，中國烏克蘭特使李輝結束對基輔為期2天的訪問後，19日將轉往波蘭首都華沙（Warsaw）。

波蘭外交部發言人賈西納（Lukasz Jasina）向法新社證實上述訪問，也證實波蘭媒體先前的報導，並說李輝將在華沙會見波蘭外交部副部長。

北京上週宣布「歐亞事務特別代表」李輝的訪問行程，稱除烏克蘭和波蘭，他此行還將訪問俄羅斯、法國和德國。

根據北京的說法，此行的目的是「就政治解決烏克蘭危機與各方進行溝通」。

從李輝的訪問行程來看，首站是俄烏戰爭的被侵略國烏克蘭，具宣傳意義；第2站波蘭則是最力挺烏克蘭的歐洲國家，也頗有象徵意義；第3、4站法國、德國是歐陸龍頭大國，也是中國亟欲拉攏的對象，不但有助於調停俄烏戰爭，也順帶藉此從美國帶頭圍堵中突圍。

最後一站則是當事國兼侵略國俄羅斯。有評論認為，俄羅斯作為李輝訪問的最後一站，也代表中國方面有意將站在俄方對立面的4國立場進行彙總，再向俄方轉達，被戲稱為「匯報」。因此，這樣的行程安排也引起外界一定程度的疑慮。