桃園市議員徐其萬16日大聲疾呼，國道二號甲線延伸、航程路打通有效紓解大園市區交通，目前中正東路車流明顯減少，許多機車族期盼盡快取消中正東路調撥車道，讓五線道恢復為四線道，增加機車行駛空間，也提升機車族的安全。交通局長張新福說，預計5月31日會勘，會加速進行。

徐其萬說，大園區中正東路調撥車道（大園往交流道方向），實施已經有一段很長時間，很多民眾陳情，國二甲延伸線已通車，大幅改善車流量，每天下午3點到7點利用調撥車道的駕駛人越來越少，實屬沒有必要性，希望盡速取消，恢復雙向道，保障汽、機車駕駛安全。

徐其萬也提到，由於大園區中正東路是來往大園及桃園國際機場的要道，為改善街景市容及交通安全，建請市府將目前20公的中正東路拓寬為30公尺，同時電纜地下化，並規畫具有特色的國門林蔭大道。

交通局長張新福表示，因國二甲延伸線已通車，大園區中正東路調撥車道會有一個過度期，預計5月底到場會勘，再決定是否要取消調撥車道。