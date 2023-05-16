一向以正面、陽光形象示人的JR紀言愷，日前加入TVBS 《加油喜事》第三季「守住愛情」，詮釋義大利歸國的帥痞男李奧，他表示這是首度演出壞男人，拍攝前一天，緊張到只睡兩小時，心情彷彿要上小巨蛋一樣忐忑。幸好，第一天在咖啡館拍攝，讓曾扮演過咖啡師的他說：「還好在熟悉的環境，聞著咖啡香多了一些安全感。」

臧芮軒劇中對前男友JR不留情面。（TVBS提供）

JR劇中曾與Teddy在義大利經營咖啡事業，更是臧芮軒的前男朋友，卻因他花心劈腿，令女方傷心欲絕，和Teddy的友情也大受影響。JR坦言當初有不少戲劇邀約，幾經考慮決定挑戰從未扮演的角色，為了貼近李奧油嘴滑舌又風流倜儻的形象，特意改變髮型，以吋頭造型出現，希望讓大家看到不一樣的JR。

同為偶像男團出身的JR和Teddy，都為戲學習義大利文，拍戲當下會互相提醒對方記得用義大利文，休息時間也常黏在一起練習。JR紀言愷觀察到因兩人講著大家都聽不懂的語言，彷彿形成一個「義大利結界」，令眾人都不太敢靠近他們，直說「好有趣」。

JR紀言愷在《加油喜事》使壞。（TVBS提供）

戲裡經營咖啡事業，戲外JR也是個咖啡愛好者，對咖啡侃侃而談，講究養生的他，最愛淺焙的豆子，強調咖啡有綠原酸，不僅能抗氧化，微量咖啡因還能幫助提神 。除了對咖啡風味有偏好外，他格外在乎咖啡廳是否對「寵物友善」，過往會帶狗女兒棉花糖造訪各地咖啡廳，現在則改為帶女兒小麥芽去寵物咖啡店親近動物，他說這樣不但能陪伴女兒，還能透過咖啡香氣，成為療癒身心、幫自己充電的重要方法。