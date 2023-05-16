在本國上市公司方面，第一季營收8.16兆元，較去年第一季衰退8,736億元，減幅9.67％；第一季稅前淨利6,230億元，較去年第一季衰退5,278億元，減幅45.86％。

至於第一上市公司（KY股）第一季營收1,971億元，較去年第一季衰退313億元，減幅13.7％，第一季稅前淨利186億元，較去年第一季衰退141億元，減幅43.12％。

證交所指出，受到全球通膨及升息政策影響，終端市場消費動能降溫，上市公司面臨產業庫存調整致營收及獲利衰退，其中以航運業、半導體業及塑膠工業等產業受影響情形較大，惟上市公司中仍有330家公司逆勢成長，其中成長較大的產業包含金融保險業、通信網路業及觀光事業。

證交所分析，金融保險業因金融商品操作得宜，推升獲利。通信網路業則因5G、AI等終端需求支撐，帶動獲利成長。觀光事業於本季擺脫疫情陰霾，受惠旅遊需求回溫及節慶商機爆發，帶動獲利成長。