百貨業者持續支持在地小農，今年的小農相關展覽、自營選物品牌業績也超過2成，鼓勵更多在地農村好物進入百貨推廣行銷，且在與農委會等單位合作下，除了單純市集販售外，也有更多主題樂園佈置、農村實際體驗活動等讓消費者深入參與。

SOGO忠孝館「夏果Ｘ遊饗農村好物展」現場販售新鮮金鑽鳳梨。（SOGO提供）

遠東SOGO忠孝館今年第2度與農委會水保局合作，即日起至5月22日推出「夏果Ｘ遊饗農村好物展」，集結50家農村好物獲選產品，與青年回鄉手作商品，現場打造水果復古樂園，各式主題如好物冰果室、100%臺味夜市、農村美食秀、國產肉品海鮮等，讓消費者一次買齊全台農村好物，指定日期消費滿500元，有機會獲得金鑽鳳梨、愛文芒果。此外，5月20日、21日共將舉辦3場農村體驗活動，例如傳統客庄梅漬樂，讓民眾沉浸原始天然的農村活動。SOGO忠孝館表示，去年該展首場業績較目標穩定成長，今年預估可以成長2成。

SOGO忠孝館農村好物展帶來限定水果甜點、產地直送海鮮肉品等，如選用有芒果界LV之稱、濃郁香氣的「夏雪芒果」製作成的冰棒，及與朋廚烘焙坊聯名的季節限定水果吐司，5月19日至21日每天現做直送。另國產肉品海鮮，也推薦獲2022法國米其林指南報導的新竹嘉豐水產「頂級益生菌烏金拌麵」，以益生菌友善養殖，其風味超越海捕烏魚子，及使用雲林後安社區所養殖的台灣鯛山鯛片，還有通過產銷履歷驗證的御牧牛－常溫牛肉精禮盒 。

SOGO忠孝館新竹關西鎮李記醬油－古早味黑豆蔭油禮盒，原價620元、特價550元。（SOGO提供）

新光三越自2015年起推出自營品牌－好好集，支持在地小農。（新光三越提供）

新光三越長期以來支持在地小農，2015年5月推出自營品牌－好好集，走訪全台22縣市，目前已與超過210個台灣在地品牌合作，今年至今業績成長超過2成，也是許多觀光客訪台採購伴手禮的名單，其中最熱銷的小農商品包括：由台南玉井地區農民所創立的玉井之門果乾系列、台東關山鎮的蜂之饗宴蜂蜜系列、選用台灣原生種「六堆黑豬」的東寶黑豬肉肉鬆系列等。最新則推出來自花蓮、致力食魚教育的「洄遊吧FISH BAR」的鰹魚鬆，及來自台南市後壁區，使用知名良質米「無米樂」所製作的米餅等。

新光三越好好集－無米樂香米餅，推薦價150元／包。（新光三越提供）

新光三越好好集－洄遊吧七星潭鰹魚鬆海苔，310元。（新光三越提供）

位於新北永和區的宜蘭友善農品直賣所的「粮心聚落」，每周六日於永和比漾廣場擺攤，成為供應宜蘭新鮮蔬果和友善作物的綠色柑仔店，近期也有生凍櫻花蝦、船釣稅透抽、柴魚、白旗魚供選購。

比漾廣場粮心聚落生凍櫻花蝦120元／包、 白旗魚200元／包。（比漾廣場提供）