德國軍工巨擘萊茵金屬（Rheinmetall）本週一（1）宣布，獲得了德國政府一筆建造50輛美洲獅（PUMA）步兵戰鬥車的合約，一掃去年底的火燒車陰影，不過這一次要建造的車輛是升級過後的版本S1型，相信車上的電系已經改進，不會再發生那麼嚴重的故障，或是電線起火。

根據德國萊茵金屬官方新聞稿，這筆價值10.87億歐元的IFV合同是由德國聯邦軍（Bundeswehr）裝備、資訊技術和現役支援辦公室（BAAINBwP）所提出，並由萊茵金屬公司和德國軍車巨擘克勞斯瑪菲衛格曼（Krauss-Maffei Weggman）合資企業拿下，合約金額為10.75億歐元（約新台幣360億元）

美洲獅配備了一門MK30-2/ABM 30毫米自動加農炮，具有高射速和準確性。這門炮可用於對地和對空目標的打擊，有效打擊敵方裝甲車輛、堡壘和直升機等，PUMA步兵戰鬥車還搭載一挺H&K MG5 7.62毫米同軸機槍，提供額外的火力支援。這款機槍主要用於對抗步兵和輕型車輛，但是配備有以色列制長釘反坦克飛彈（Spike-LR, 德軍制式名稱為MELLS），足以對抗主力坦克。採用1100匹馬力的MTU V10 892發動機，全車重量分為A型31噸跟全防護版的C型43噸

去年12月，一共有18輛美洲獅步兵戰鬥車在卑爾根（Bergen）的訓練場上，出現全面性故障，其中一輛還發生嚴重自燃現象，隨後德國國防部委託進行全面的盤查和故障分析工作，現在德國聯邦軍這筆新的訂單，相信代表著問題已經得到了改善。這一次還同時簽署了一份框架協議，讓後續訂購更多美洲獅步兵戰鬥車得以實現。

除了50輛美洲獅之外，這筆訂單還包括8套用於以色列造長釘反坦克飛彈模擬器，以及備料和專用整備工具套件。此外，還包括訂購額外的訓練車輛和整合獨立於砲塔的次要武器系統（TSWA）的選配。預計將於2025年12月開始交付，然後在2027年初完成合約。

德國聯邦國防軍目前已經擁有350輛美洲獅步兵戰鬥車，並打算在2022年試驗期間訂購更多車輛，但是這些車輛在試驗中遭遇了嚴重故障而延後至今。