大陸女星張雨綺出演周星馳電影《長江7號》出道，在戲中扮演溫婉女老師而走紅，近年她在綜藝節目 《乘風破浪的姐姐》再度翻紅，豪爽的性格獲得不少觀眾喜愛，近日她成為法國尼斯的旅遊大使，出席活動時的穿著大秀事業線，辣翻不少網友。

近日微博帳號「尼斯蔚藍海岸旅遊」發文宣布邀請張雨綺擔任旅遊推廣大使，隨後張雨綺發文回應「很榮幸成為法國尼斯蔚藍海岸大中華區文化旅遊推廣大使，讓我們一同深入瞭解這片蔚藍海岸」，授獎儀式上張雨綺綁著高馬尾，以一身黑色短裙造型出場，低胸領口露出深邃事業線，艷麗外貌和好身材成為全場焦點。

張雨綺在周星馳執導電影《美人魚》中飾演美艷女富商，經典台詞是「追我的人從這裡排到了法國」，這次與法國旅遊合作，不少網友表示：「追她的人真的排到了法國尼斯」、「恭喜張雨綺姐姐擔任推廣大使」、「哇靠這個造型好美」、「馬上去法國排隊」、「這身造型怎麼這麼漂亮啊」。

張雨綺情史豐富，曾和大S前夫汪小菲交往，汪小菲舉行婚禮時曾有記者問張雨綺心情，張雨綺表情瞬間變了，做出聽不清楚的舉動，連問好幾次「什麼」，試圖讓現場媒體知難而退，但對方仍堅持詢問，張雨綺最後只能直接讓別人問下一題。她後來解釋「我可能那天就是因為心情不是很好，我都忘記人家問了什麼，或者我還沒睡醒」。