基隆市安樂區基金三路及武聖街口前人行陸橋，座落於人行道上阻礙行人通行，導致市民欲前往武聖街口公車站候車需與車爭道，行走於基金三路主線上，相當危險。基隆市工務處表示，因地方反應使用率極低，經評估後，該路口屬號誌化路口且繪有行穿線供行人穿越馬路。為維護路口行人及候車民眾安全，工務處訂於5月22日起進行基金三路及武聖街口前天橋拆除作業，請市民提早改道因應。

拆除天橋改道路線示意圖。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

工務處表示，基金三路人行陸橋使用率低且影響天際景觀，經地方建議，市府評估後應予以拆除，橋梁兩端樓梯及雨棚預計將於5月22日至24日，上午9時至下午5時進場進行結構分離及雨棚卸除作業，屆時施工機具會佔據1車道，施工團隊將透過交管人員引導通行。

而於5月25日凌晨0時至5時將進行跨基金三路段之大梁吊除作業，屆時會封閉基金三路、武聖街口及基金三路、北濱公路(台2線)匝道口，後續持續進行人行道整平復原及無障礙坡道建置作業，預計5月底完成全數工程項目，而施工期間造成噪音、震動及交通影響，請市民朋友多加體諒並配合交管人員指揮，提早改道因應。

工務處強調，人行陸橋下方設有磚製桌椅、不銹鋼座椅等設施，陸橋拆除後，將一併移除座落於人行動線上之相關障礙物，並設置無障礙坡道，以確保行人通行環境之暢通。