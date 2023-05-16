為母則強！有名懷著身孕的人妻上網抱怨，她表示丈夫在廁所看到1隻「喇牙」趴在牆壁磁磚上，因此不敢進去洗澡、上廁所，她只好挺著肚子拿著清潔用具將喇牙驅趕走，而丈夫卻只站在廁所門外躲遠遠的不敢進去，讓她開玩笑表示「以為『喇牙』喜歡看你洗澡喔」；對此，網友也大讚人妻「當媽之後變強了」、「我老公也是叫我趕喇牙」，而有網友則表示自己也很害怕「聽到名字就怕就雞皮疙瘩噁心」。

一名人妻在臉書社團「靠北婚姻 － 社團討論區」發文，她表示要抱怨老公真沒用，想用廁所卻不敢進去，因為有隻無害益蟲「喇牙」趴在磁磚上，也不敢趕出去，她只好挺著身孕幫忙將喇牙走，而老公卻只敢在廁所門外站遠遠的不敢進來，她也開玩笑表示「以為『喇牙』喜歡看你洗澡喔」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「當媽之後變強了」、「我都不怕，我先生都怕，想當初懷孕我還挺肚子去處理」、「我老公也是叫我趕喇牙」、「我家先生也一樣」、「還沒小孩前，我也很怕蟑螂，有小孩後徒手都敢抓了...」、「沒事，我老公怕蟲，孕期抓過蟑螂、壁虎、蜘蛛...，就只因為另一半...，所以我懂你的感受」、「下次不聽話就喇牙伺候」。

另外也有網友認為自己看到「喇牙」也很害怕，「我怕到聽到名字就怕就雞皮疙瘩噁心，所以我都不敢讓人家知道我怕什麼」、「我也怕死了！真的，給你一個讚！」、「拉牙我不行！敢叫我去處理就離婚」、「你好強，我看到就會直接逃離現場」、「大喇牙真的蠻恐怖的耶...妳還算蠻有膽子的喔」、「這東西真的長的太噁心了，連我都嚇的要死」。