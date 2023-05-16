台中市政府5年來增加近4萬個停車格，但民眾仍覺得車位一位難求，台中市議員林昊佑指出，不反對興建停車場，但一味蓋停車場卻沒有有效管理，永遠無法解決停車問題，要求市府多管齊下提升周轉率。停管處長盧佳佳承諾，會加強發展智慧停車柱。

林昊佑表示，交通部資料指出，台中市每戶平均擁有1.6輛自小客車，六都最高，台中市5年內花98億，增加約3.8萬個停車格，但台中市政府面對汽車年成長近2萬輛、機車年成長近3萬輛，除了蓋停車格，應要有更有效的管理作為。

林昊佑舉例，台南市目前智慧化比例高居全國之冠，未來目標是路邊停車格位100％智慧化，縮短民眾尋找停車空位時間，節能減碳，2000席智慧停車格位2020年6月全部上線，平均車格使用率增加38.44％、平均車位周轉率提升22.6％，台中可參考。

交通局指出，台中市路邊路外停車場約有15萬格汽車格，為提高停車周轉率，市府已於高需求的停車格規畫累進與差別費率車格，並埋設6500顆地磁感應設備收集停車資訊，目前觀察，地磁車格白天每格平均停車延時2小時，周轉次數可達3.4次。

交通局強調，持續透過地磁等智慧停車相關技術連結停車供給與需求，駕駛人可透過「台中交通網APP」查詢即時剩餘格位資訊，地磁也結合停車費開單繳費作業，並可透過電子支付及各式繳費管道繳納停車費，使整體停車供需管理更智慧化。