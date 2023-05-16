台北市北投分局光明派出所日前接獲報案，有失智婦人走失，警方獲報後立即派員協尋，不久後在磺港溪溪床發現婦人，所幸婦人平安無事，家屬對警方的積極與高效率，高度讚賞。

北投分局光明派出所日前上午11時許，一名汪姓男子（71歲）匆忙跑進派出所，稱當天上午至市場採購返家時，發現71歲胡姓妻子外出不知去向，請求警方協尋。

警方先安撫男子情緒，接著詢問事發經過，男子向警方表示妻子罹患失智症，平時皆待在家中由家人照顧，沒想到一時不察，讓妻子拿走備用鑰匙離開家中，擔心妻子迷路發生危險，遂至派出所尋求警方幫助，警方獲報後，立即派遣副所長賴星光、警員馬子閔展開協尋，賴副所長研判，胡婦雖罹患失智，但外出仍應會以熟悉的地方為目的地，遂於胡婦住家周邊及習慣散步的場所加強尋找，最終在中和街復興公園旁磺港溪中，發現胡婦神情恍惚、獨自站立在溪床角落，員警立即通知消防隊及家屬到場，以鐵梯助其脫困。男子到場見妻子身體無大礙，再三對警方的熱心協助表達感謝之意，肯定警方積極的處事態度。

北投分局呼籲，家中有失智需要照顧之人，不論出門在外或在家中，都應當隨時注意他們的去向，保持在視線範圍之內隨時留意，也可配戴可辨識身分之物品（例：手環及聯絡電話），如有走失方可迅速聯繫。