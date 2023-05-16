國內詐騙泛濫，甚至發生詐團囚禁凌虐致死案，立法院今(16日)三讀通過《刑法》修正案，對於詐團囚禁凌虐、以深偽手法詐騙者最重可判刑7年，致人於死最重可判無期徒刑。新黨台北市議員侯漢廷對此提出輕重失衡、起刑太低2大疏漏，以Deepfake深偽犯詐欺罪者，與詐團攜兇器凌虐囚禁，都罰1到7年；以台版柬埔寨首腦杜承哲為例，數罪併罰執行刑竟只有10個月。他主張將最低刑加高，從量刑入手才是真正的司法改革。

「法務部及立法院，為德不卒！」侯漢廷表示，因應詐團凌虐囚禁等案件，今天通過刑法修正案，官員洋洋得意，且看疏漏何在！第一，輕重失衡！新增加重詐欺類型，以Deepfake（深偽換臉）犯詐欺罪者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科（新台幣）100萬元以下罰金。

但同時，針對加重剝奪行動自由罪，包括三人以上共同犯本罪、攜帶兇器犯本罪、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯本罪、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上等情形，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。「注意到了嗎？」侯漢廷質疑，Deepfake詐欺罰1到7年，詐團攜兇器凌虐囚禁，也罰1到7年！是因為Deepfake惹到蔡英文因此比較重？還是詐團凌虐罰太輕？

「第二，起刑太低，未針對實際判決對症下藥！」侯漢廷提到，以台版柬埔寨首腦藍道杜承哲為例，2020年5、6月曾犯下12個加重詐欺罪，但最終只判10月有期徒刑，還可易服勞動。法官透過刑法59條「顯可憫恕」，最低刑1年，但法官每個案件只判6個月，最後經過數罪併罰等一系列操作，法院宣判執行刑只有10個月。於是他2022、2023年繼續禍害台灣。

侯漢廷強調，該案件即便適用新法，最低刑1年，「顯可憫恕」與「數罪併罰」存在，法官仍可做出相同輕判裁決。簡言之，修法根本修假的！所以，怎麼做？「我主張，將最低刑加高！」並且如酒駕、性侵、隨機殺人、詐騙集團等案件，不適用刑法59條！刑法57條自有量刑空間，不需要再來法外開恩！從量刑入手，才是真正司法改革，免去警察一直抓、法院一直放、犯人一直爽的荒謬現象！