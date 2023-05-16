YouBike單車是許多市民經常借用的代步工具，台中市議員林祈烽16日交通地政業務質詢時指出，YouBike1.0車輛不僅斑駁鏽蝕、坐墊還龜裂破損，更有民眾投訴1.0系統跟2.0系統不相容，借還車不便，質疑微笑單車變「苦笑」。副市長黃國榮表示，會請交通局多要求廠商。

台中市議員林祈烽16日交通地政業務質詢時指出，YouBike1.0車輛不僅斑駁鏽蝕、坐墊還龜裂破損。（張亦惠攝）

林祈烽、施志昌和鄭功進3位議員關心台中市的YouBike租借問題。林祈烽說，先前就常接獲民眾投訴，台中市YouBike系統複雜，有1.0和2.0系統，但這兩個系統不相容，借了1.0的車只能在1.0的車柱還車，遇到滿車位情況，就要另外再找租借站還車。

有民眾投訴，曾在A站借了1.0的iBike，結果騎到家附近的B站還車時，因滿車位無法還車只好打電話向客服求助，客服要求民眾改騎到C站去還車，還向民眾解釋，因1.0和2.0系統不相容，民眾可以再騎2.0的YouBike回到B站，結果到C站還車後，卻沒有2.0的車可以騎回B站，民眾氣炸，認為「被耍了」。

副市長黃國榮表示，這是少數個案，交通局會要求YouBike客服做好調度服務，尤其是周末假日期間，他常騎YouBike，也不樂見這種服務品質，會請交通局多要求廠商。

林祈烽批評，台中市的微笑單車一台平均要價5萬餘元，但廠商管理調度和服務品質每況愈下，1.0的腳踏車斑駁鏽蝕、座墊破損，車子的置物籃內堆滿垃圾，都不見廠商整理，要求1.0的單車如果已到年限就應趕快汰換，讓全市的租借系統統一規格，交通局也要對廠商加強稽查，服務品質要提升。

交通局副局長江俊良也表示，現行的1.0車輛大概已使用3年，差不多已到汰換年限，之後會要求廠商調度車輛時要做好清潔工作，也呼籲民眾要發揮公德心，不要把垃圾留在車上。